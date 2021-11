Attraversa la strada, viene travolto da un’auto a Velina

Sfiorata la tragedia questa sera a Velina di Castelnuovo Cilento. Un uomo intento pochi minuti prima a giocare a carte in un bar, si allontana dall’attività commerciale e attraversa la strada per rientrare a casa ma viene investito da un’auto in transito che prontamente si ferma.



Immediatamente scatta la macchina dei soccorsi. Sul posto le ambulanze del 118 con la Misericordia.

Il malcapitato viene trasferito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania in codice rosso e sottoposto alle cure del caso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.