Salernitana-Napoli: buona prestazione granata, vincono però gli azzurri

Nel pomeriggio di oggi il decimo turno della Serie A vedeva opposte alle ore 18:00 la Salernitana al Napoli. Allo stadio “Arechi” i granata hanno attesi i partenopei di Luciano Spalletti nel match valido per l’undicesima giornata della massima serie diretto da Michael Fabbri di Ravenna.. Termina 0-1 una gara gradevole, con la rete decisiva giunta ad inizio del secondo tempo.

Salernitana-Napoli: il primo tempo

La prima frazione non vede molte occasioni con il Napoli a provare a fare gioco e la Salernitana a chiudersi per poi ripartire in contropiede. Prima occasione al 3′ per Politano che calcia però alto, come Zielinski tre minuti dopo. Dopo una partenza sprint gli ospiti trovano la via della porta con più fatica nonostante un giro-palla veloce che però vede gli avanti azzurri ben imbrigliati da Gyomber e soci. I padroni di casa cercano di farsi vedere dalle parti di Ospina in un paio di circostanze: il portiere colombiano è chiamato all’intervento però solo su un tiro dalla distanza di Bonazzoli, facilmente controllato al 38′. L’ultima opportunità del primo tempo è per Lozano che mette solo potenza nel suo destro che si spegne oltre la traversa difesa da Belec.

La ripresa

La Salernitana sembra iniziare bene e con Ribery crea una potenziale occasione che il francese non riesce ad indirizzare verso la porta del Napoli dopo pochi minuti. Una ripresa più vivace vede passare al 17′ i partenopei che su un’azione prolungata vanno in rete con Zielinski che dall’interno dell’area porta in vantaggio il team di Spalletti. Al 23′ granata in dieci per il rosso inflitto a Kastanos; la gara sembra compromessa ma al 32′ la parità numerica viene ristabilita per il fallo da ultimo uomo di Koulibaly su Simy, La punizione seguente di Ribery è sventata sulla linea da Di Lorenzo che tiene avanti cosi gli ospiti. Nei minuti finali Ospina chiude su in’incornata di Strandberg e Belec, sul fronte opposto, su Elmas. L’ultima occasione capita sul destro di Gagliolo che sugli sviluppi di un corner non riesce ad inquadrare lo specchio della porta da pochi metri.

Il tabellino di Salernitana-Napoli

Salernitana (4-3-2-1): Belec; Zortea, Gyombér, Strandberg, Ranieri (42′ st Gagliolo); Schiavone (42′ st Djuric), Di Tacchio, Kastanos; Ribéry, Bonazzoli (25′ st Obi); Gondo (19′ st Simy). A disposizione: Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Veseli, Aya, Kechrida, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Colantuono.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski (48′ st Zanoli), Fabian Ruiz, Anguissa; Politano (35′ st Juan Jesus), Mertens (13′ st Petagna), Lozano (13′ st Elmas). A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Demme, Lobotka, Insigne. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Fabbri di Ravenna (Tegoni e Vecchi)

Reti: 17′ st Zielinski (N)

Spettatori 17043. Espulso al 23′ Kastanos (S), al 32′ Koulibaly (N). Ammoniti: Anguissa (N), Mario Rui (N). Angoli: 4-4. Recupero: 3′ pt – 6′ st