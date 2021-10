MONTECORICE. Abusi edilizi a Giungatelle, scatta l’ordine di abbattimento e ripristino dei luoghi. Accade nella frazione del Comune di Montecorice. Le contestazioni arrivano da parte dei Carabinieri Parchi, stazione di Castellabate.

Abusi edilizi a Giungatelle, le contestazioni

I militari hanno accertato la realizzazione di abusi, consistenti nella realizzazione di una piattaforma in calcestruzzo delle dimensioni di 12 metri x 8. La stessa era stata realizzata in assenza del necessario nulla osta da parte dell’Ente Parco.

Un’autorizzazione necessaria in quanto le opere ricadono in una zona D del Parco. Di qui l’ordine di immediata sospensione dei lavori diretto al proprietario del terreno interessato dagli abusi edilizi a Giungatelle.

Lo stesso dovrà procedere alla demolizione delle opere e al ripristino dei luoghi entro 90 giorni. Qualora ciò non dovesse avvenire sarebbe il Parco ad agire per poi rivalersi sui responsabili. Inoltre l’inottemperanza all’ordinanza costituisce, a norma di legge, titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente delle opere abusive