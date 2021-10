Gelbison Femminile: dopo due successi turno di riposo in campionato per le cilentane

Nel week-end già iniziato torna in campo la Serie C di calcio a 5 femminile, che vede inserita nel girone B la Gelbison Femminile. Le vallesi guidate da Vincenzo Orrico non scenderanno però in campo: i due raggruppamenti vedono presenti infatti 18 squadre, 9 per gruppo, con le rossoblù e che torneranno sul parquet la prossima settimana. Nel girone A, invece, a riposare è la Futsal Sarno di mister Vitter, l’altra salernitana della categoria a 6 punti in classifica proprio come la Gelbison.

Serie C femminile: riposa la Gelbison

Girone A Terza Giornata

FALCHETTI-SAVIANO

FUTSAL SIDICINA CREMISI – LADY MONDRAGONE

ORSAROSA- TORELLA DEI LOMBARDI

SPORT E VITA- FUTSAL KOINE

Riposa: Futsal Sarno



Girone B Terza Giornata

G.B. CAPRESE- POLISPORTIVA MURIALDO

ORGOGLIO CAMPANO BARRA -VIRTUS PROMOTEO SPORT

POZZUOLI FUTSAL FLEGREA -MERIDIANA SPORT E SVAGO

QUARTOGRAD -NAPOLI UNITED

Riposa: Gelbison Femminile

Le gare dell’ultimo turno

GIRONE A – 2 Giornata

FALCHETTI – PROGETTO SARNO FUTSAL 0 – 10

FUTSAL KOINE – FUTSAL SIDICINA CREMISI 2 – 2

LADY MONDRAGONE – ORSAROSA 4 – 2

SAVIANO 1960 – TORELLA DEI LOMBARDI 0 – 4

GIRONE B – 2 Giornata

MERIDIANA SPORT E SVAGO – NAPOLI UNITED 1 – 0

POLISPORTIVA MURIALDO – QUARTOGRAD 0 – 4

POZZUOLI FUTSAL FLEGREA – ORGOGLIO CAMPANO BARRA 0 – 13

In campo anche l’Eccellenza campana di calcio ad 11 femminile

Scenderà in campo anche l’Eccellenza regionale di calcio ad 11 con tre salernitane presenti: Football Club Nocerina, Pegaso e Salernitana. Questo il secondo turno per il torneo campano.

GIUGLIANO WOMEN -ASAD PEGASO

CASERTA CALCIO FEMMINILE- CASALNUOVO DONNA

FOOTBALL CLUB NOCERINA- ACADEMY DREAM TEAM

POLISPORTIVA ARAGONESE- VILLARICCA CALCIO

SALERNITANA 1919 -ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA

STAR GAMES BENEVENTO- LMM MONTEMILETTO

I risultati della prima giornata

GIRONE A – 1 Giornata

ACADEMY DREAM TEAM C.F. – STAR GAMES BENEVENTO 1 – 4

ACADEMYCALCIO S.ANASTASIA – GIUGLIANO WOMEN 10 – 0

ASAD PEGASO – POLISPORTIVA ARAGONESE 6 – 2

CASALNUOVO DONNA – SALERNITANA 1919 S.R.L. 0 – 12

LMM MONTEMILETTO – CASERTA CALCIO FEMMINILE 0 – 4

VILLARICCA CALCIO – FOOTBALL CLUB NOCERINA W 11 – 0

Nei campionati nazionali in campo la Mediterranea Soccer e la Salernitana Femminile 1970

Nella Serie A2 di calcio a 5 in campo la Salernitana Femminile affidata a mister Mainenti. Le granata, inserite nel girone D, dopo il passo falso interno con l’Irpinia saranno di scena in terra calabra sul parquet dell ’ASD Segato.

Nella Serie C di calcio ad 11, infine, la Mediterranea Soccer, squadra di Siano guidata da Valentina De Risi, ospita, dopo il pari con la Rever Roma, le lucane del Città dei Sassi Matera nel girone C di terza serie.