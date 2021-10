Basket Agropoli, sconfitta esterna a Benevento

Sconfitta esterna per la New Basket Agropoli-Paestum contro Cestistica Benevento per 94-59.

Gara equilibrata per lunghi tratti del match, i cilentani pagano l’infortunio immediato di Pekic, che ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Il k.o. di Pekic si aggiunge al forfait di Molinario per un problema alla mano intercorso in settimana.

Nonostante le defezioni, il primo quarto si è concluso sul 16-19 per i delfini.

La gara prosegue sui binari dell’equilibrio fino al 3°quarto. Poi la stanchezza e la fatica dei cilentani permettono lo strappo finale ai sanniti che chiudono con un parziale di 34-9 l’ultimo quarto.

Prossimo appuntamento per la New Basket Agropoli Paestum contro la Bim Bum Basket Rende al “Palagreen” dove i delfini potranno riabbracciare i loro tifosi, sperando che siano numerosi.

Tabellino

New Basket Agropoli

Dell’Omo A.15, Lepre G.7, Norci A.5, Farese A.6, Borrelli L.16, Landgren L.10, Pekic R. – Molinario L. n. e. -Bevilacqua K. – Porreca C. n. e. – Giuliano R. n. e. –

Parziali: 16-19 27-11 17-20 34-9