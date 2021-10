Impianto raccolta rifiuti a Roccagloriosa: ok del Tar

ROCCAGLORIOSA. Ricorso infondato, via libera al centro di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi. E’ quanto ha stabilito il Tar della Campania, chiamato a decidere sul parere favorevole espresso dalla Regione in merito alla realizzazione dell’impianto. Era stata un’impresa locale a presentare istanza per aprire un impianto.

Impianto raccolta rifiuti, la posizione del Comune

Il Comune, però, si era sempre opposto, esprimendo parere negativo alla realizzazione dell’impianto in via del Mare. Quest’ultimo dovrebbe servire al recupero e messa in riserva di rifiuti speciali ma non pericolosi.

Le contestazioni dell’Ente

Secondo l’Ente, però, la proposta di un impianto raccolta rifiuti non sarebbe in linea con le previsioni urbanistiche. Inoltre a poca distanza sono presenti diverse abitazioni ed è esposta a venti che “spingerebbero ulteriormente le polveri anche verso il centro abitato”. Anche durante la conferenza dei servizi il Comune di Roccagloriosa ha espresso parere negativo; diversamente gli uffici del settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione.

La decisione del Tar

I giudici del Tar, però, hanno respinto il ricorso del centro cilentano che ora potrà rivolgersi al Consiglio di Stato per evitare la realizzazione dell’impianto di raccolta rifiuti