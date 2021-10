Cilento e Diano: è il giorno delle elezioni, Ecco tutte le liste

Dalle 7 di questa mattina urne aperte. E’ il giorno del voto. Oggi, domenica 3 ottobre, si vota fino alle 23; domani (lunedì 4 ottobre) dalle 7 alle 15. Nei comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni non è previsto il ballottaggio, essendo tutti sotto i 15mila abitanti.

Si potrà votare senza obbligo di green pass. Non si potrà andare al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, se si stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina. Non è prevista la misurazione della temperatura corporea al momento dell’accesso ai seggi.

L’elettore dovrà igienizzare le mani con gel messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, dovrà igienizzarsi ndi nuovo le mani. Dopo il voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni già oggi si potrebbero conoscere i nuovi sindaci di Ceraso, Ogliastro Cilento, Moio della Civitella, Corleto Monforte, Teggiano. Qui c’è un solo candidato alla carica di primo cittadino. Gli basterà raggiungere il quorum del 40% degli aventi diritto.

Ecco tutte le liste e il sindaco uscente di ciascun comune (clicca sul nome del comune per leggere i candidati):

Altavilla Silentina (Antonio Marra)

Cannalonga (Carmine Laurito)

Castel San Lorenzo (Giuseppe Scorza)

Castellabate (Luisa Maiuri facente funzioni)

Ceraso (Gennaro Maione)

Controne (Ettore Poti)

Corleto Monforte (Antonio Sicilia)

Moio della Civitella (Enrico Gnarra)

Monte San Giacomo (Raffaele Accetta)

Monteforte Cilento (Antonio Manzi)

Montesano sulla Marcellana (Giuseppe Rinaldi)

Ogliastro Cilento (Michele Apolito)

Orria (Mauro Inverso)

Padula (Paolo Imparato)

Perdifumo (Vincenzo Paolillo)

Pollica (Stefano Pisani)

Roccadaspide (Gabriele Iuliano)

San Mauro La Bruca (Francesco Scarabino)

Santa Marina (Giovanni Fortunato)

Serramezzana (Anna Acquaviva)

Sessa Cilento (Giovanni Chirico)

Teggiano (Michele Di Candia)

Tortorella (Nicola Tancredi)

Trentinara (Rosario Carione)

Vallo della Lucania (Antonio Aloia)

Vibonati (Franco Brusco)