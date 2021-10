Casal Velino: al via interventi di restyling con i fondi del Ministero

CASAL VELINO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Silvia Pisapia, ha approvato il progetto dei lavori relativi agli “interventi di efficientamento della pubblica illuminazione e messa in sicurezza di strade alla frazione marina”, per un importo complessivo di € 70.000,00.

Questi gli interventi in programma

Il progetto prevede, oltre la pubblica illuminazione, anche la costruzione di loculi cimiteriali e adeguamento delle fosse comuni a Casal Velino Capoluogo ( € 15.883,19 ), costruzione di loculi ad Acquavella ( € 20.788,50 ) e ancora: ampliamento dell’edificio comunale in località Verduzio ( € 60.000,00 ) e lavori di riqualificazione del centro sociale di Vallo Scalo ( € 20.000,00 ).

Per questi interventi, il Comune, attinge alle somme finanziate con il Decreto del Luglio 2020 risultando beneficiario; il decreto, infatti, assegnava ai Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti, un contributo di 70.000,00 euro per investimenti destinati a “opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”.