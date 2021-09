“Puliamo il Mondo”, volontari in azione nel Cilento

CILENTO. “Puliamo il Mondo” è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

Tanti saranno i Comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che parteciperanno all’iniziativa in programma il 24, 25 e 26 settembre: Casaletto Spartano, Buonabitacolo, Castellabate, Capaccio, Casal Velino, Centola, Ispani, Laurito, Ottati, Pisciotta, Polla, Pollica, San Giovanni a Piro, Torchiara e Vallo della Lucania.

Le finalità dell’iniziativa

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

L’iniziativa, da anni, mette in campo una campagna di volontariato ambientale, promossa da Legambiente. Chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati in strada, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Un percorso di cittadinanza attiva costruito negli anni per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

Gli obiettivi dei tanti volontari che scendono in campo per salvaguardare l’ambiente

Una grande quantità di volontari, senza arrendersi, è pronta a raccogliere i rifiuti abbandonati. Un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori.

Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. Appuntamento, quindi, in tanti comuni del Cilento per questa bellissima iniziativa che si ripete di anno in anno. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito: www.puliamoilmondo.it