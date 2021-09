A Giungano laboratori di Pizza Cilentana e valorizzazione del Fico Bianco

GIUNGANO. Pubblicato il bando per la selezione di giovani dai 16 ai 34 anni per frequentare i corsi di preparazione della Pizza Cilentana e valorizzazione del Fico Bianco del Cilento, entrambi di 80 ore. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Giungano Giovane”.

Ogni corso potrà ospitare 20 partecipanti, i quali potranno scegliere di seguire entrambi i laboratori e saranno affiancati da esperti maestri pizzaioli, presso le loro strutture; per tramandare la tradizione di un’eccellenza, quale la pizza Cilentana, indiscussa componente economica del territorio, capace, infatti, di sviluppare nuove attività basate su di essa.

Il laboratorio formativo che riguarderà il Fico Bianco sarà, invece, più articolato in quanto i partecipanti avranno l’occasione, insieme ad esperti e contadini, di scoprirne tutte le fasi che riguardano la sua produzione, dalla coltivazione, alla vendita del prodotto e dei suoi derivati.

L’ammissione per la partecipazione al corso avverrà a “sportello” e cioè a seconda dell’arrivo, in ordine cronologico, delle domande pervenute. Queste verranno giudicate in base alla corretta compilazione del modulo e del documento di riconoscimento allegato.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Giungano e sulle sue pagine social.