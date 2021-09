Alta velocità: i sindaci si incontrano a Sapri

SAPRI. Si torna a parlare di alta velocità. Domani, martedì 14 settembre, è stata convocata la conferenza dei sindaco del basso Cilento per discutere del nuovo tracciato. Un tema particolarmente sentito dalla popolazione. La nuova tratta immaginata da Rfi, infatti, attraverserebbe il Vallo di Diano per tornare lungo la costa soltanto in Calabria.

Sapri esclusa dall’alta velocità

Ad essere escluso tutto il Cilento costiero ed anche la città di Sapri. La cittadina del Golfo di Policastro, invece, da tempo puntava diventare “stazione dei parchi” poiché riferimento tra Parco del Cilento, del Pollino e della Sila.

Il progetto alta velocità immaginato da Rete Ferroviaria Italiana e già presentato al parlamento, invece, cancella questa ipotesi, bypassando la città capofila del Golfo di Policastro.

Ecco perché i sindaci si riuniranno domani alle 17 nella villa comunale di Sapri. L’obiettivo è individuare una strategia comune di procedere.

Il comitato civico

Anche il comitato civico per preservare l’alta velocità sul territorio è pronto a fare la sua parte ed ha invitato la comunità ad essere presente.

“Dobbiamo fare in fretta – dicono – Se ci ascolterete, capirete che la posta in gioco è molto alta, non è solo l’alta velocità che perderemo, ma l’intera ferrovia.

Se invece, il nuovo tracciato passerà per Sapri, i vantaggi saranno enormi. Oltre a conservare tutti i treni, avremo un collegamento rapido con il Vallo Di Diano e viceversa e tutto quello che ne consegue“.

“Questa sarà l’ultima occasione per rimediare a un grosso errore storico ai danni del nostro territorio”, concludono dal comitato.