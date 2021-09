Morto in un incidente a 22 anni: Montesano piange Daniele Perrupato

MONTESANO SULLA MARCELLANA. «Montesano tutta piange. Una tragedia acuta, profonda, radicale colpisce nuovamente la nostra comunità nel momento in cui abbiamo appreso della morte, mentre era alla guida per andare a lavoro, di un nostro giovane».

Così Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana, ricorda Daniele Perrupato, giovane del posto morto questa notte a soli 22 anni (leggi qui). «Un giovane amato da tutti, voluto bene, radicato, serio e buono. Il pianto inconsolabile dei genitori, del fratello, della famiglia tutta, degli amici, rappresenta il grido di dolore che, anche oggi, avvolge Montesano», prosegue il primo cittadino.

Rinaldi si dice «sconvolto da questa notizia, Montesano credo sia tutta sconvolta… quando un giovane ci lascia, in maniera tragica per altro, perdiamo tutti un pezzo di futuro. Il primo pensiero che deve trasformarsi in grande vicinanza, sostegno, forza va alla famiglia, letteralmente prostrata da questa tragedia. In occasione delle esequie, anche in questo caso, verrà proclamato il lutto cittadino. Oggi le parole lasciano lo spazio al pianto… che la terra ti sia lieve caro Daniele».

Giuseppe Perrupato era alla guida della sua auto, una Fiat Punto. Si stava recando a lavoro quando in va Nazionale, tra Padula e Montesano sulla Marcellana, all’altezza dell’ex clinica Fischietti, ha perso il controllo della sua auto dopo aver tentato di evitare un cane che attraversava la strada.