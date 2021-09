A Sapri presentazione di “Oltrepassare”, il libro di Martino Ciano

Sabato 11 settembre alle ore 18.30 presso l’aula consiliare del comune di Sapri, si terrà un incontro organizzato dall’Associazione Culturale Proudhon in sinergia con l’Assessorato al Turismo del Comune di Sapri, all’incontro sarà presente Martino Ciano autore del romanzo “Oltrepassare” edito per i tipi della A&B editrice. Dopo i saluti da parte del presidente dell’Associazione Culturale Proudhon Vincenzo Folgieri, dialogherà con l’autore Gianfrancesco Caputo scrittore e opinionista.

Attraversiamo una vita che è simile a un sogno. Ogni nostro risveglio è una caduta che ci stordisce e che ci fa piombare in un altro sogno. Oltrepassare vuol dire accettare il proprio destino e accettare è un modo per dissipare le ombre che ci perseguitano.

E così, in questo romanzo in cui tutto si intreccia, si spezza e si ricongiunge per poi frantumarsi nuovamente, la vita di ognuno è un’illusione, un dolce dramma, una ironica tragedia in cui nessuno vince o perde. Il silenzio è una via di fuga, lo stupore è uno schiaffo alla volontà di potenza, esistere è una scommessa. In principio era il segno, poi la parola… infine, l’impossibilità di comunicare il proprio disagio.

Martino Ciano (1982) è giornalista e direttore responsabile di DigiesseNews, testata giornalistica dell’emittente radiofonica Radio Digiesse di Praia a Mare. Vive a Tortora, primo paese dell’alto Tirreno cosentino. Scrive di letteratura e filosofia sulle webzine L’Ottavo, Zona di Disagio, Gli amanti dei Libri, Suddiario, Libroguerriero e sul suo blog BorderLiber. Nel 2018 il suo esordio letterario con Zeig.