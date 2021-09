Aumentano i contagi a Montano Antilia: obbligo di mascherina all’aperto

MONTANO ANTILIA. Torna la preoccupazione per il covid a Montano Antilia. Il primo comune del Cilento dove si è registrata una positività durante questa pandemia, ha nuovi contagi. Tutto sarebbe partito da un giovane originario del posto e giunto in paese da Modena per ricongiungersi ai suoi familiari residenti a Massicelle.

I contagi a Montano Antilia

Tre giorni fa il tampone ha dato esito positivo; per lui è stato necessario il ricovero presso l’ospedale di Agropoli anche se al momento le sue condizioni non destano preoccupazione.

Ieri si sono registrati altri cinque positivi: si tratta dei genitori del ragazzo, della moglie e della nipotina. «Ovviamente ci troviamo di fronte ad una situazione complessa e delicata, pertanto Vi chiedo massima collaborazione, grande senso civico così come del resto avete sempre fatto», le parole del sindaco Luciano Trivelli.

L’ordinanza

Il primo cittadino, alla luce dei nuovi contagi a Montano Antilia, ha anche firmato un’ordinanza in cui impone l’uso della mascherina anche all’aperto e ad evitare assembramenti anche in luoghi aperti al pubblico, evitando nelle attività di ristorazione ricevimenti e feste private.