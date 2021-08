L’almanacco del 31 agosto 2021

- Ads -

E’ il 243° giorno dell’anno, 35ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 122 giorni.

- Ads -

Santi del giorno

San Raimondo Nonnato (Religioso)

Sant’Aristide Marciano (Apologista)

Sant’Abbondio di Como (Vescovo)

Sant’Aidano di Lindisfarne (Vescovo)

Etimologia

Raimondo, nome tedesco, deriva dall’antico termine “Ragimund”, composto da “ragin”, “divino” e “mund”, “protezione”, significante “protezione divina”. Molto diffuso in epoca medioevale è ancora presente in tutta Italia.

Proverbio del giorno

Poco mosto, vil d’agosto.

Aforisma del giorno

Scegli la strada in salita, è quella che ti porterà alla felicità. (Jean Salem)

Accadde Oggi

1997 – Lady D muore in un incidente

1888 – Rinvenuta la prima vittima di Jack lo squartatore

Sei nato oggi?

I nati il 31 agosto vogliono essere sempre al centro della pubblica attenzione e/o aiutare gli altri a farsi strada nella società. Di solito sono persone profondamente coinvolte dagli avvenimenti che si verificano intorno a loro, e non solo vengono inevitabilmente trascinati nel normale flusso della vita, ma sono anche destinati a distinguersi, talvolta in modo discreto, da tutti coloro che li circondano. Alcuni sono piacevoli e divertenti quando sono in compagnia, altri sono più seri e ansiosi di migliorare le sorti del prossimo.

Celebrità nate in questo giorno:

1870 – Maria Montessori

1952 – Enzo Iacchetti

1947 – Luca Cordero di Montezemolo

1949 – Richard Gere

Scomparsi oggi

1973 – John Ford

1867 – Charles Baudelaire

1997 – Diana Spencer