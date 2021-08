Furti nelle auto, è allarme a Capaccio Paestum

- Ads -

CAPACCIO PAESTUM. Ancora furti nelle auto lungo il litorale della città dei templi. Gli ultimi episodi sono stati registrati nella giornata di domenica in località Laura. Due le auto prese di mira, appartenenti a dei vacanzieri che avevano scelto Capaccio Paestum per trascorrere qualche ora al mare.

Furti nelle auto: gli ultimi episodi



Come spesso accaduto in questa estate, però, al loro rientro gli automobilisti hanno fatto l’amara scoperta: i vetri della vettura erano stati sfondati e tutti gli oggetti di valore presenti all’interno portati via.

Un fenomeno, quello dei furti nelle auto, che sembra non placarsi. Tra luglio e agosto, ma anche in primavera, sono state decine le denunce raccolte dalle forze dell’ordine.

Queste ultime non possono garantire un monitoraggio continuo del litorale. Ecco perché si chiede al comune di intervenire con un sistema di videosorveglianza che possa limitare questo genere di reati. Nella vicina Agropoli nelle aree dove sono presenti telecamere i furti sono stati pressoché azzerati, restano alcune località scoperte ed è qui che i malviventi colpiscono.