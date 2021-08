Sp184 ad Agropoli: un’altra estate di disagi

- Ads -

AGROPOLI. La stagione estiva volge al termine ed anche quest’anno, quanti hanno raggiunto di Trentova percorrendo la provinciale che dal porto conduce alla baia, hanno dovuto riscontrare problemi per la viabilità. Frane e avvallamenti caratterizzano la Sp184, problemi atavici e irrisolti dall’ente provinciale, competente per l’arteria.

I disagi sulla Sp184

- Ads -

Servirebbero circa 10milioni di euro per la sistemazione: sia l’area a monte che il versante lato mare sono soggetti a frane.

C’è quindi da un lato la necessità di intervenire con la messa in sicurezza del costone, dall’altro di rimuovere i fenomeni di dissesto esistenti. Alcuni interventi vennero già effettuati negli anni scorsi ma la strada ha ripreso a cedere ed oggi si segnalano smottamenti che hanno modificato la sagoma della carreggiata e dei marciapiedi. Inoltre si registrano due frane che restano lì ormai da tempo.

Gli interventi

Il rischio è che la situazione peggiori con l’arrivo della stagione delle piogge. Eppure nei mesi scorsi venne annunciato per la Sp184 che conduce a Trentova un intervento tampone per 400mila euro che avrebbe dovuto portare all’installazione di una rete paramassi.

Un’opera, però, alla quale la Provincia di Salerno non ha mai dato il via.

La SP 184 è fondamentale per Agropoli: oltre a collegare Trentova con il centro cittadino, infatti, è l’unica strada adeguata per i camion diretti al porto per il varo delle imbarcazioni.