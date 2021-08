Sapri: Casiana Chivulet è la Spigolatrice 2021

- Ads -

SAPRI. “Vivo a Sapri da più di 10 anni: qui è cresciuta la mia io bambina ed è grazie a tutto ciò che oggi sono quella che sono.

Per me l’essere “saprese” è anche senso di accoglienza, aiutare i meno fortunati: questi sono i primi valori che Sapri e la sua gente mi hanno insegnato. Ed è per questo che per me sarà un grande onore rappresentare la figura della Spigolatrice, da sempre simbolo di Sapri e dei Sapresi”!

Con queste splendide espressioni, dettate dal cuore, la dolcissima e sensibilissima Casiana Chivulet, 19 anni, originaria della Romania, ma ormai saprese a tutti gli effetti, ha esternato ai cronisti tutta la sua gioia per essere stata la vincitrice del concorso indetto dalla Pro loco!

Casiana, frequenta l’Istituto Alberghiero di Sapri e la sua prima apparizione ufficiale in pubblico la farà il prossimo 29 agosto, nel corso della rievocazione storica dello Sbarco dei “Trecento” dell’Eroe Risorgimentale Carlo Pisacane.