Calpazio: nove calciatori annunciati per il tecnico Massimo Marino

Mattinata di annunci in casa Calpazio. La squadra di Capaccio-Paestum ha reso noto ben nove calciatori che prenderanno parte alla prossima squadra che giocherà in Eccellenza nella prossima stagione. A guidare la truppa granata sarà il confermato Massimo Marino, mentre come preparatore dei portieri fiducia ancora all’esperto Vincenzo Ferrara.

Calpazio: nove i calciatori annunciati per il club del tecnico Massimo Marino

Giornata di riconferme e di ritorni in casa Calpazio. Restano in granata per il prossimo campionato di Eccellenza: Luigi Bencardino, centrocampista classe ’88, Antonio “Tony” Abate, difensore classe ’82, Stefano Di Genio, difensore classe ’00, Andrea Delle Serre, centrocampista ’98, Gianluca Scoppetta, portiere ’01, Stefano Parisi, attaccante ’02, Claudio Funiciello, centrocampista’ 02, Gianvito Maucione, attaccante ’02. Confermato anche Vincenzo Ferrara come preparatore dei portieri mentre è ritornato in maglia granata il difensore classe’ 00 Daniele Potenza.

Gli annunci dei giorni scorsi di Siano, Antico e Consiglio

Gabriele Antico e Stefano Consiglio sono due nuovi calciatori dell’ASD Calpazio. Il primo, promettente portiere classe ’99, è cresciuto tra le giovanili del Melfi e della Casertana, ed ha giocato, fra le altre, con Battipagliese e Portici, calcando anche i campi della serie D. Il secondo, difensore centrale classe’ 94, vanta ben tre stagioni da titolare nel campionato di serie D tra le fila della Gelbison, oltre ad un’esperienza nel girone pugliese con l’Apricena. Per lui numerose sono state le esperienze nel campionato di Eccellenza, con Battipagliese e Faiano, squadra con la quale ha disputato l’ultimo campionato dopo la parentesi al San Marzano.

Michele Siano torna a Capaccio Paestum

Successivamente l’annuncio di Michele Siano. Il centrocampista nato nel 1991 ha militato tra Serie C, Serie D ed Eccellenza. Per lui le maglie di Cavese, Pro Patria, Sestri Levante, Agropoli, Battipagliese, Locri, Castrovillari, San Luca e Buccino. Ora finalmente torna a Capaccio Paestum.