Calpazio: resi noti i nomi dell’allenatore e dei primi acquisti

Per il secondo anno di fila la Calpazio è ai nastri di partenza del torneo di Eccellenza. In vista della partecipazione al massimo torneo dilettantistico regionale sono giunte le prime ufficialità per la squadra capaccese. La stessa società nei giorni scorsi aveva sostenuto un raduno al “Cavallo” di Trentinara per le categorie Allievi e Giovanissimi.

Calpazio: Antico e Consiglio nella squadra del confermato tecnico Massimo Marino

Gabriele Antico e Stefano Consiglio sono due nuovi calciatori dell’ASD Calpazio. Il primo, promettente portiere classe ’99, è cresciuto tra le giovanili del Melfi e della Casertana, ed ha giocato, fra le altre, con Battipagliese e Portici, calcando anche i campi della serie D. Il secondo, difensore centrale classe’ 94, vanta ben tre stagioni da titolare nel campionato di serie D tra le fila della Gelbison, oltre ad un’esperienza nel girone pugliese con l’Apricena. Per lui numerose sono state le esperienze nel campionato di Eccellenza, con Battipagliese e Faiano, squadra con la quale ha disputato l’ultimo campionato dopo la parentesi al San Marzano. La squadra è stata affidata al confermato allenatore Massimo Marino.

L’annuncio dell’iscrizione in nel massimo torneo dilettantistico regionale

La A.s.d. CALPAZIO comunica ai propri tifosi e sostenitori di essersi regolarmente iscritta per il prossimo campionato di Eccellenza campana. La competizione si prospetta difficile per tutte le compagini che vi prenderanno parte, e le ragioni sono facilmente intuibili. Da parte della nostra associazione, oltre all’entusiasmo per il nostro nuovo stadio, ci sarà tuttavia il massimo impegno possibile, umano ed economico, per onorare gli obiettivi sportivi che ci siamo prefissati, ma soprattutto per difendere l’orgoglio del nostro amato paese. Per Capaccio, Forza Calpazio.