Calpazio: capaccesi a picco sotto i colpi del Salernum Baronissi

Nel fine settimana si tornava in campo nel gruppo C di Eccellenza, dove in programma era il terzo turno di campionato. Rinviata, in mattinata, a data da destianrsi la gara tra Virtus Cilento e Buccino Volcei, mentre in campo le gare del sabato erano tre. Il Costa d’Amalfi attendeva il Castel San Giorgio, il Sant’Agnello il Poggiomarino mentre la capolista Calpazio faceva visita al Salernum Baronissi.

Calpazio, disfatta sul campo del Salernum Baronissi

Dopo i successi contro Poggiomarino ed Alfaterna cade pesantemente la Calpazio. I capaccesi, guidati dal tecnico Marino, cedono con un tennistico 6-0 contro gli orange di Yuri Calabrese. Locali in rete già al 12′ con Bucciero, che buca per la prima volta Calamusa. Al 20′ arriva il raddoppio targato Njei che mette la gara in discesa per i padroni di casa. Prima di rientrare negli spogliatoi, terminati sul 2-0 altra mazzata per la Calpazio, che resta in dieci per il rosso inflitto a Bencardino.

La ripresa

Gli ospiti resistono un quarto d’ora prima di beccare la terza rete ed uscire virtualmente dalla gara. Ancora Bucciero, al 59′, firma il tris del Salernum Baronossi, che cala il poker al 71′ di gioco con Natella. Nel giro di pochi minuti arrivano anche la quinta rete, marcata da Senè al 74′, e la sesta, siglata da Nije alla sua personale doppietta. Termina cosi 6-0 con il Salernum Baronissi che sale a quota 5 punti, mentre resta ferma a 6 la Calpazio.