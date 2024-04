La Calpazio crolla al “T.Vaudano” contro il Sant’Antonio Abate

Una brutta sconfitta tra le mura amiche per la Calpazio. La compagine di patron Gaetano Miglino, crolla contro il Sant’Antonio Abate. Saranno quindi decisive le ultime due giornate di campionato.

Primo tempo

In un match cruciale mister Santosuosso si affida in avanti alla coppia tutta agropolese D’Avella e Margiotta, a centrocampo invece Monzo, Masocco, Volpe e Maiese. Al 3′ subito pericolosissimi gli ospiti che colpiscono la traversa con Fraciello, sul tap-in vincente di Passariello si alza la bandierina dell’assistente dell’arbitro.

La risposta dei padroni di casa arriva al 12′ con una conclusione di Masocco che termina larga rispetto alla porta.

Al quarto d’ora il primo cambio con Rekik che prende il posto di Volpe. Al 27′ il vantaggio della Calpazio con Margiotta che serve Masocco, il numero dieci lascia partire un destro da fuori che supera Colantuono per l’uno a zero. Due minuti più tardi ancora al tiro il centrocampista della Calpazio, ma questa volta blocca il portiere ospite.

Alla mezz’ora invece è Rekik che spreca tutta da buona posizione.Al 33′ ancora Masocco con il destro, la sua conclusione termina fuori di pochissimo. A dieci dalla fine del primo tempo sbaglia tutto Margiotta, da solo davanti al portiere ospite non riesce a siglare il raddoppio. Al 43′ fallo di Dello Russo in area con conseguente rigore per il Sant’Antonio Abate. Dal dischetto Balzano prima si fa respingere il tiro da Cappa poi deposita in rete per il pari. Termina così la prima frazione 1 a 1.

Secondo tempo

Nella ripresa la prima occasione è per la Calpazio con D’Avella che cerca Margiotta in area.Sul colpo di testa del centravanti si supera Colantuono che salva i suoi. Al 10′ punizione dal limite dell’area di Rekik che termina di poco a lato. Nonostante il buon avvio di ripresa alla prima chance gli ospiti passano in vantaggio.

Al 18′ errore di Dello Russo con Balzano che ne approfitta per il sorpasso e la sua personale doppietta. Al 23′ buona opportunità per Magliano, ma il suo colpo di testa su azione di calcio d’angolo termina largo. Ad un quarto d’ora dalla fine Cappa tiene in vita i suoi con un grande intervento su Passariello. Al 39′ però l’estremo difensore non può nulla quando Francesco Orlando sigla il tris in contropiede.

Termina così la gara, con la Calpazio adesso soltanto ad una lunghezza dalla zona playout.