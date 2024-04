Campionato di Eccellenza Girone B, 32esima giornata: il focus

Nella trentaduesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, Agropoli e Sapri in trasferta, mentre la Calpazio ospita il S. Antonio Abate. L’Agropoli dopo il pareggio interno nel derby con la Calpazio, sabato andrà sul campo dell’Apice, la formazione beneventana sta lottando per la permanenza nella categoria e sarà costretta a trovare punti contro i delfini.

L’Agropoli

La squadra di mister Ambrosino sembra aver svanito i sogni play-off, anche se non esiste ancora la matematica certezza, per questa ragione mister Ambrosino vorrà ottenere i tre punti per continuare a sperare; il tecnico si affiderà al solito 4-3-1-2, probabilmente con qualche cambio nell’undici che ha affrontato la Calpazio, Lucarelli pronto a tornare sulla fascia destra, mentre in avanti potrebbe ritornare titolare Capozzoli con Rabbeni e Onesto, a centrocampo probabile il rientro dal primo minuto di Chumak.

La Calpazio

La Calpazio dopo l’ottima prestazione contro l’Agropoli, proverà a chiudere il discorso salvezza sabato al “Vaudano” contro una diretta concorrente come il S. Antonio Abate, mister Santosuosso si affiderà al solito 3-5-2, gli unici cambi rispetto al derby dovrebbero essere il ritorno di Di Lascio in mediana e davanti dal primo minuto dovrebbero tornare sia Rekik che D’Avella.

Il Sapri

Infine il Sapri proverà a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa con il Faiano, sabato i ragazzi di mister Del Sorbo andranno sul campo del Santa Maria La Carità alla ricerca di tre punti che potrebbero allontanare gli spigolatori dalla zona calda della classifica, solite scelte di formazione per Del Sorbo che si affiderà a Santoro e Brunetti come leader difensivi a centrocampo Iasevoli e Montemarani, mentre in attacco Baca Guti e Braghetto per cercare di scardinare la difesa avversaria. A due giornate dal termine l’Eccellenza ha ancora tanto da raccontare.