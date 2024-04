Eccellenza: si giocano gli ultimi 180 minuti. Calpazio e Sapri si giocano la salvezza

A 180 minuti dal termine della stagione, destino ancora da scrivere per Calpazio e Sapri, mentre l’Agropoli ospita il Castel Sangiorgio per chiudere al meglio la stagione.

Agropoli – Castel San Giorgio

L’Agropoli domenica al “Guariglia” ospiterà la seconda della classe il Castel San Giorgio, squadra che ha disputato un grande campionato e che punta alla vittoria per evitare un turno dei play-off, d’altro canto i delfini vorranno ben figurare nell’ultima partita tra le mura amiche.

Mister Ambrosino opterà per l’ormai solito 4-3-1-2, a cambiare potrebbero essere gli interpreti, in difesa è previsto il ritorno di Calvanese vista la squalifica di Sannia, ad affiancarlo il solito Romanelli, mentre sulle fasce Raucci a sinistra e Lucarelli a destra, a centrocampo spazio per Chumak Gaita e Sannia, mentre in avanti probabilmente si vedrà Rimoli, alle spalle di Onesto e Rabbeni, con Corado pronto a subentrare. Partita dunque interessante tra due squadre che sicuramente si affronteranno a viso aperto per ottenere i tre punti.

Calpazio contro la capolista Sarnese

La Calpazio andrà sul campo della capolista Sarnese alla ricerca di punti utili alla propria classifica, dopo l’ultimo ko interno con il S. Antonio Abate.

I ragazzi di mister Santosuosso non possono più commettere errori se vogliono salvarsi senza ricorrere a play-out.

In campo l’allenatore agropolese ricorrerà molto probabilmente al 3-5-2, in difesa Dello Russo Magliano e Maiese, a centrocampo Volpe Di Lascio e Monzo, sugli esterni Rekik e Capozzoli, mentre davanti coppia inedita Masocco e Margiotta, vedremo se la Calpazio riuscirà ad ottenere punti sul campo della Sarnese.

Sapri in casa

Infine il Sapri ospiterà al “Covone” il Costa D’Amalfi, compagine che sta lottando per ottenere una posizione migliore in vista dai play-off, mentre per gli spigolatori sarà fondamentale fare bottino pieno per tirarsi fuori dalla lotta alla salvezza, gli interpreti che scenderanno in campo domenica non cambieranno rispetto all’ultima vittoria di settimana scorsa. Mister Del Sorbo si affiderà come sempre all’estero di Guti e Braghetto per uscire fuori da una situazione che potrebbe complicarsi.