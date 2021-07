Roccagloriosa, si punta alla messa in sicurezza dell’asilo

ROCCAGLORIOSA. Si punta alla messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia alla frazione Capoluogo. L’ente, retto dal sindaco Giuseppe Balbi, ha infatti richiesto il finanziamento per il bando del Ministero dell’Interno e del MIUR (Ministero dell’Istruzione, università e ricerca).

Quest’ultimo assegna un contributo pluriennale per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionale per i servizi alla famiglia.

Presentato quindi il quadro economico di spesa, fissato in un milione di euro.

Di questa somma 715.000 verranno assegnati all’ esecuzione materiale dei lavori, la parte rimanente resta a disposizione dell’amministrazione.