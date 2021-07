Ricerche per viaggi in treno: Paestum registra un +369%

Con l’alleggerimento delle limitazioni di viaggio a partire dallo scorso 26 aprile per le prime regioni diventate gialle, gli italiani hanno ricominciato a pensare e organizzare viaggi, guardando con più positività anche alle imminenti vacanze, rigorosamente alla scoperta del nostro Belpaese.

Secondo i dati rilevati da Trainline, app leader per viaggiare in treno e pullman in Europa, il volume delle ricerche per viaggi in treno in Italia sulla piattaforma ha registrato un balzo del 136% nei due mesi successivi la data spartiacque del 26 aprile 2021 rispetto ai due mesi precedenti, periodo in cui l’Italia ha potuto gradualmente rimettersi in movimento. Analizzando i dati relativi alle ricerche sulla piattaforma, Trainline ha rilevato un’importante preferenza dei viaggiatori verso le mete liguri, complice anche la struttura della ferrovia della regione, che si snoda lungo la costa e in gran parte dei casi permette di raggiungere comodamente alcune tra le spiagge più belle senza dover prendere altri mezzi di trasporto oltre al treno.

Liguria protagonista della Top 25 Delle prime 25 mete di mare preferite dagli italiani, ben 17 sono liguri: Spotorno, con +975%, Monterosso, con +623%, e Camogli, con +620%, sono le 3 località che hanno riscontrato l’aumento di ricerche più significativo nel periodo di riferimento.

E non stupisce che le rinomate Cinque Terre, meraviglioso tratto costiero lungo circa 10 km e caratterizzato dalla presenza di cinque antichi borghi marinari affacciati sul mare, abbiano quattro località in classifica: oltre a Monterosso, anche Riomaggiore (+608), Manarola (+574%) e Vernazza (+470%).

Le altre mete preferite lungo lo stivale Le località liguri occupano tutta la top ten e la prima altra regione ad affacciarsi in classifica è l’Emilia-Romagna con Gatteo a Mare (in undicesima posizione con +490%), che si ritrova in classifica anche con Cesenatico (+470%) e Cervia (+369%).

Le altre regioni presenti sono la Toscana, con San Vincenzo (+397%) e Forte dei Marmi (+360%), il Friuli Venezia Giulia con la stazione di Latisana-Lignano-Bibione (+389%), che permette di raggiungere più località di mare nei dintorni, la Campania con Paestum (+369%)e la Puglia con la rinomata Polignano a Mare (+366%).

La Top 25 completa: Spotorno-Noli +975% Monterosso +623% Camogli-San Fruttuoso +620% Riomaggiore +608% Celle Ligure +584% Manarola +574% Varazze +570% Imperia +568% Finale Ligure Marina +542% Alassio +523% Gatteo a Mare +490% Levanto +475% Vernazza +470% Cesenatico +470% Santa Margherita Ligure +451% Pietra Ligure +443% Loano +431% Arenzano +406% San Vincenzo +397% Latisana-Lignano-Bibione +389% Sestri Levante +375% Paestum +369% Cervia +369% Polignano a Mare +366% Forte dei Marmi-Seravezza-Quer. +360%

Non solo mare Il territorio italiano vanta anche numerose e affascinanti mete lacustri, perfette per godere di paesaggi mozzafiato e temperature più miti rispetto al mare.

Anche le destinazioni di lago hanno visto importanti crescite nelle ricerche effettuate su Trainline, con il Lago di Garda e il Lago Maggiore a fare da protagonisti. Nel primo caso le stazioni di Peschiera del Garda e Desenzano del Garda/Sirmione hanno visto aumenti rispettivamente del 454% e del 291%, il Lago Maggiore vede ricerche in forte aumento per Stresa (+371%) e Arona (+216%).

Anche le stazioni di Como (+187%) e Bracciano (+109%) spiccano in questa categoria. L’estate è fatta per viaggiare, e per (ri)scoprire l’Italia in lungo e in largo in modo economico e sostenibile, sarà sufficiente acquistare i biglietti attraverso l’app di Trainline, che offre ai propri utenti la possibilità di consultare in tempo reale le informazioni relative ai treni Trenitalia, Italo e di tanti altri operatori ferroviari e di pullman, tutto dal proprio smartphone.

Inoltre, la funzione Seat Map permette di scegliere il proprio posto a sedere sui treni Trenitalia che prevedono questa opzione, per sentirsi ancora più in controllo del proprio viaggio. Utilizzando i biglietti elettronici sull’app di Trainline è possibile viaggiare in sicurezza senza necessità di passare in biglietteria, riducendo di conseguenza i contatti tra le persone.