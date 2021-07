Capaccio Paestum: scassinato parchimetro alla Laura

CAPACCIO PAESTUM. Ladri in azione nella città dei templi. Ignoti hanno distrutto un parchimetro posizionato in località Laura, in via Posidonia. E’ successo durante il weekend. I malviventi sono riusciti a trafugare alcune centinaia di euro, i proventi della sosta a pagamento di parte del fine settimana, ovvero il periodo in cui si registrano più presenze in prossimità del litorale.

Il caso è stato denunciato alle forze dell’ordine.

Purtroppo i furti lungo il litorale continuano a registrarsi con frequenza. In questo caso è stato preso di mira un parchimetro ma spesso ad essere vittima dei furti sono i bagnanti che si recano in spiaggia per trascorrere qualche ora di relax. Quando tornano in auto la trovano spesso danneggiata e gli oggetti presenti all’interno asportati.