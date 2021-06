L’almanacco del 16 giugno 2021

E’ il 167° giorno dell’anno, 24ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 198 giorni.

Santi del giorno

Sant’Aureliano di Arles (Vescovo)

Santi Quirico e Giulietta o Giulitta (Martiri)

San Ceccardo (Vescovo e Martire)

Santa Lutgarda (Religiosa)

Beata Maria Teresa Scherer (Religiosa)

San Bennone (Benno) di Meissen (Vescovo)

Santi Ferreolo e Ferruccio (Martiri)

San Palerio di Telese (Vescovo)

San Similiano di Nantes (Vescovo)

San Ticone di Amato (Vescovo)

Sante Griciniana e Actinea (Martiri)

Santi Aureo, Giustina e compagni (Martiri)



Etimologia

Aureliano, variante di Aurelio: deriva dal latino Aurelius (famoso grazie all’imperatore Marco Aurelio), legato all’antico sabino Ausel, nome di una divinità che venne venerata dagli etruschi come dio del sole. Si attribuisce pertanto a questo nome il significato di “splendente”.

Proverbio del giorno

Chi non vuol piedi sul collo non s’inchini.

Aforisma del giorno

E’ un divertimento per lo stolto compiere il male, come il coltivar la sapienza per l’uomo prudente. (Salomone)

Accadde Oggi

1903 – Henry Ford fonda la casa automobilistica

1963 – Prima donna nello spazio

1911 – Nasce IBM

Sei nato oggi?

Sensibile e romantico, in gioventù sei un po’ troppo ingenuo, e rischi di subire qualche delusione sia in amore che nel lavoro. Cerca di non farti condizionare da eventuali esperienze negative, fai tesoro degli errori passati, e non chiuderti alle nuove, positive proposte che la vita ti offrirà in tutti i campi.

Celebrità nate in questo giorno

1890 – Stan Laurel

1971 – Tupac Shakur