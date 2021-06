Ascea: una scultura per il cimitero

ASCEA. Il Comune, retto dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha ricevuto in donazione una scultura in lamiera metallica con spessore di tre millimetri che raffigura un angelo chino in preghiera.

Il lavoro, di una ditta privata cittadina, è stato eseguito mediante la tecnica del taglio laser con protezione in vernice trasparente.

La scultura, che ha un valore complessivo di 600 euro con raggio di base di 120 centimetri, per espressa volontà del donatore, sarà collocata all’interno del cimitero comunale alla frazione Capoluogo in prossimità dell’ingresso principale.