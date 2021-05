Droga: nuovo arresto nel salernitano

Gli Agenti della Polizia di Stato ieri pomeriggio hanno arrestato D.M.D., di anni 30, nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente ai sensi dell’art. 73 D.P.R 309/90.

A seguito di una specifica attività info-investigativa, gli Agenti della Squadra Mobile di Salerno ha fermato l’attività di spaccio di Hashish che D.M.D. aveva avviato nei pressi della sua stessa abitazione, sita nella zona orientale di Salerno.

I “Falchi” della Mobile hanno individuato in strada D.M.D., che alla vista degli operanti, ha cercato di evitare il controllo nascondendosi tra le auto parcheggiate. Il controllo dei poliziotti è stato immediato ed infatti, all’interno del marsupio indossato dallo spacciatore, sono stati rinvenuti 8 involucri contenenti sostanza stupefacente, Hashish per la precisione, per un peso complessivo di quasi venti grammi.

Gli Agenti della Polizia hanno perquisito l’appartamento dell’indagato, ed in una cantinola, di pertinenza dell’abitazione, abilmente celato tra la muratura, è stato rinvenuto un ulteriore panetto Hashish di gr. 72,00, un bilancino di precisione e l’occorrente per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

L’uomo è stato arrestato dai poliziotti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ordinato la traduzione agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.