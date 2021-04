Ottati, finanziati interventi di messa in sicurezza della SP179

Finanziato dalla Regione Campania l’intervento di messa in sicurezza della SP 179, strada di collegamento tra il centro urbano di Ottati e la SP12. Palazzo Santa Lucia ha erogato risorse per quasi 500.000 euro (497.535,56 oltre oneri). Lo si apprende da una comunicazione scritta sulla pagina facebook istituzionale del comune degli Alburni contenente le dichiarazioni a nome del sindaco e di tutta l’amministrazione.

Nello specifico, prosegue la nota, ” trattasi del tratto stradale compreso tra Via Pasquale Aquaro (cancello) e il Mulino Comunale, ed il tratto compreso tra la SP12 (scavamento) e Via Sant’Antuono.Nei prossimi mesi sarà pubblicato il bando di gara per esecuzione lavori dalla Centrale Acquisti della Regione Campania”.

Viene inoltre ringraziato il consigliere regionale Luca Cascone per “l’impegno che riserva alla viabilità regionale e non solo, dando prova di pragmatismo e passione”