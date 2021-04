Agropoli: avviato l’iter per intitolare piazza Vittorio Veneto a Paolo Serra

AGROPOLI. Grazie all’interrogazione del Consigliere comunale Mario Pesca, è avviato il procedimento per la denominazione di piazza Vittorio Veneto di Agropoli al compianto Paolo Serra, più volte amministratore della città.

Infatti la proposta è stata portata, per la prima volta, nell’assise comunale dall’avvocato agropolese, esponente del Movimento 5 Stelle, come omaggio, ha sottolineato quest’ ultimo, ad uno dei figli più illustri della città di Agropoli.

Nel suo intervento Mario, ha richiamato l’ attenzione di tutti gli amministratori, evidenziato che, “sicuramente, tutti noi, che sediamo in questo Consiglio Comunale, nel fare politica e nel chiedere il consenso, ci siamo abbeverati dei suggerimenti e dei consigli del Prof. Paolo Serra” .

Ha ancora sottolineato come, il professore Paolo Serra, “era riuscito ad unire l’ intera città, allorquando è stato candidato, negli anni novanta alla Camera dei Deputati”.

“Ed ancora la sua grande capacità di esposizioni e descrivere il futuro, con una lungimiranza politica ed idee innovative ed immaginando il futuro, così come oggi lo stiamo vivendo”, ha aggiunto Pesca. In consiglio Comunale è stato evidenziato che lo stesso Serra è stato due volte sindaco della città di Agropoli e più volte consigliere e assessore della stessa città. E’ stato anche Assessore e consigliere della Provincia di Salerno.

Lo stesso Serra è stato impegnato non solo in politica ma anche in altre attività, sempre e comunque a favore della città di Agropoli, infatti quest’ ultimo è stato Presidente della società Calcio Agropoli, e sotto la sua dirigenza la squadra ha raggiunto dei massimi risultati.

Nel 1978, con la fondazione “Tele Agropoli Cilento”, è stato uno dei primi editori televisivi sia a livello regionale che nazionale.

Ed ancora, ha fondato le prime scuole parificate nonché l’università privata. Il Consigliere Pesca Mario ha sottolineato di aver avuto la fortuna di essere stato assessore Comunale di Agropoli, proprio nell’amministrazione guidata da Serra e di aver vissuto importanti momenti, con un arricchimento personale e politico.

Inoltre è stato anche evidenziato che, tra le tante opere compiete durante l’Amministrazione guidata dal sindaco Paolo Serra, “vi è sicuramente la barriera frangiflutti, che ha salvato la spiaggia del lungomare San Marco di Agropoli, ed inoltre, per evitare e salvaguardare l’ impatto ambientale, visto che tale barriera è stata fosse posta al di sotto del livello del mare”.

Quindi, è stato evidenziato che, “l’ isola pedonale, al centro della nostra città, è stata fortemente voluta all’inizio degli anni duemila dal professore Paolo Serra che immaginava la via del centro come un gran salotto e la piazza Vittorio Veneto come l’ Agorà, quindi, il luogo principale di incontro per cittadini e i turisti”.

Ebbene essendo la piazza Vittorio Veneto progettata, voluta e realizzata dal compianto Paolo Serra “è un omaggio doveroso intitolargliela – ha sottolineato il Consigliere Pesca – affinché la memoria di questa persona, che è una parte della storia di Agropoli, possa restare impressa nel ricordo, non solo nostro, ma anche delle future generazioni”.

Nella sua risposta, a tale richiesta, il Sindaco Adamo Coppola, nel Consiglio Comunale, a nome di tutti i componenti, si è detto favorevole a ricordare il Professore Paolo Serra con la dedica allo stesso di un edificio o luogo pubblico. Ha solo manifestato una perplessità per quanto riguarda la piazza Vittorio Veneto dovuta, al cambio successivo degli indirizzi dei residenti in tale piazza, ma si è detto comunque fiducioso e, quindi, nell’aderire a tale richiesta ha dato mandato, alle apposite commissioni consiliari, di iniziare e l’ istruttoria della pratica.