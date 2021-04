Covid, ancora lezioni in dad in diversi comuni del Cilento e Diano

Scuole chiuse a Capaccio Paestum. Dopo l’istituto di Ponte Barizzo, stop anche alle attività didattiche in presenza alle scuole primarie di Gromola, Tempa San Paolo e delle scuola dell’infanzia di Licinella.

Il provvedimento è valido da domani fino al 30 aprile prossimo.

Capaccio Paestum si unisce a Giungano che pure ha chiuso tutte le scuole per la sanificazione dopo il contagio di uno studente, Roccagloriosa, Sassano e Sanza che in seguito all’aumento dei contagi hanno nuovamente rinviato il ritorno in aula.

L’ultimo comune in ordine di tempo ad aver disposto lo stop alla didattica in presenza è Santa Marina. Un’ordinanza del sindaco Giovanni Fortunato, prolunga la sospensione delle attività didattiche in presenza, limitatamente al capoluogo di Santa Marina, fino al 17 aprile.

“Vista l’attuale situazione epidemiologica nel paese di Santa Marina- spiega il Sindaco Giovanni Fortunato– considerato che tra le persone risultate positive al Coronavirus ci sono anche sei alunni che frequentano il plesso scolastico di Santa Marina, abbiamo deciso che la scuola rimarrà chiusa fino al prossimo 17 aprile. Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutti i miei concittadini a prestare la massima attenzione al rispetto delle regole, unica arma di difesa in nostro possesso per contrastare il contagio e ritornare al più presto alla normalità”.