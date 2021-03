Perito: comune concede locali ad attività medicina di base

PERITO. Il comune, retto dal sindaco Carlo Cirillo, ha concesso in comodato d’uso gratuito, uno spazio interno dell’edificio comunale ad una dottoressa del posto.

La richiesta, formulata all’Ente dalla dottoressa Angela Pisani, sarà utile per svolgere in quella sede l’attività di medico di base, naturalmente importante per tutti i cittadini. Gli edifici in questione che verranno utilizzati e quindi riqualificati saranno due: uno in piazza Vittoria, alla frazione capoluogo (ex sede scolastica), l’altro alla frazione Ostigliano in Viale Silvio Baratta.

Il medico di base, soprattutto in una fase così complicata per il Paese, assume sempre di più un ruolo fondamentale nella cura dei pazienti, prevalentemente anziani. La medicina di prossimità, infatti, è stata negli ultimi anni anche colpevolmente messa da parte nel dibattito pubblico, dimenticando la sua fondamentale funzione a servizio delle comunità, anche quelle più piccole.