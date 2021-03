Ascea, addio ad Antonio Rizzo, ex sindaco a studioso di storia locale

Ascea piange Antonio Rizzo, già sindaco del Comune cilentano, docente e uomo di grande cultura. Il professore, come tutti lo chiamavano abitualmente, ha dedicato la sua vita ad Ascea e alla sua storia. E’ stato un attento studioso del sito archeologico di Elea – Velia, cui ha dedicato diverse importanti pubblicazioni.

Antonio Rizzo aveva 83 anni. A causa delle restrizioni dovute all’emergenza covid non sarà possibile per tutti partecipare alle esequie ma in tanti stanno rivolgendo in queste ore messaggi dei messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.

La morte dell’ex sindaco rappresenta una grande perdita per la comunità.