Sapri, sequestrati 31 esemplari di tonnetti

Nel corso della mattinata odierna i militari della Guardia Costiera di Sapri, diretti dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, a seguito di mirati controlli al comparto della pesca sportiva, hanno sottoposto a sequestro amministrativo una rete da posta e n°31 esemplari di tonnetti tipo “allitterato” rinvenuti a bordo di un’unità da diporto ormeggiata nel porto di Sapri. La persona oggetto dell’accertamento alla vista dei militari ha opposto resistenza inveendo contro gli stessi e tentando la fuga, ma a seguito di un inseguimento è stata fermata e il personale militare ha potuto procedere agli accertamenti di rito.

Una volta condotto presso gli Uffici del Comando di Sapri, al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa da € 1.000,00 oltre al sequestro sia dell’attrezzatura da pesca illegalmente detenuta a bordo, sia del pescato. Da ulteriori accertamenti è emerso, altresì, che l’unità da diporto navigava pur essendo priva della copertura assicurativa e, pertanto si è proceduto a contestare un’ulteriore sanzione amministrativa oltre al sequestro dell’unità. A seguito dell’intervento dell’Asl servizio veterinario, contattato dai militari accertatori, il pescato ritenuto idoneo al consumo umano, è stato conferito in beneficenza ad una struttura religiosa locale. In ultimo per gli aspetti di rilevanza penale si è proceduto al deferimento alla competente Autorità Giudiziaria per oltraggio, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale.

“L’attività portata a termine rientra nell’ambito delle attività istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera per prevenire e contrastare gli illeciti in materia di pesca per tutelare il litorale marino. La pesca con attrezzi non consentiti è una pratica vietata dalla legge, e per questo deve essere severamente punita, al fine di impedire catture indiscriminate di specie ittiche” ha evidenziato il Capo del Circondario marittimo di Palinuro T.V. (CP) Francesca Federica Del Re