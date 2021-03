Pisciotta: attivo presidio sanitario h24

PISCIOTTA. Accolta la richiesta del Comune. Pisciotta avrà un presidio sanitario con ambulanza disposizione. Sarà attivo già da oggi e presso la postazione che l’Ente ha messo a disposizione, in località Campo Sportivo a Caprioli. Ciò consentirà di garantire interventi di soccorso più veloci in un contesto critico dal punto di vista della viabilità. Tra frane e lavori, infatti, si registra la chiusura della strada litoranea in località Gabella e della Provinciale che collega Caprioli – Santa Caterina a San Nicola di Centola, Foria e Palinuro. Inoltre vanno ricordati i problemi storici della strada di Rizzico.

Proprio da queste considerazioni il sindaco Ettore Liguori era partito per inviare un appello all’Asl e chiedere un presidio sanitario locale.

I Saut di Ascea e Palinuro, in questo contesto, non riescono ad inviare in tempi brevi ambulanze in loco. Finalmente c’è una soluzione. Il servizio sarà attivo h24 e gestito dalla Croce Rossa.