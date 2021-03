Un presidio sanitario con ambulanza: appello da Pisciotta

PISCIOTTA. L’amministrazione comunale sollecita l’attivazione di un presidio sanitario con ambulanza sul territorio. La richiesta del sindaco Ettore Liguori arriva in seguito anche ad alcuni episodi che si sono registrati negli ultimi tempi. In settimana una sessantenne è deceduta per arresto cardiaco e alcuni cittadini hanno espresso perplessità sui soccorsi: sia da Ascea che da Palinuro, dove insistono le postazioni delle ambulanze, arrivare a Pisciotta non è agevole.

Un’ambulanza a Pisciotta: il problema della viabilità

La storica frana di Rizzico, la chiusura della strada litoranea in località Gabella e della Provinciale che collega Caprioli – Santa Caterina a San Nicola di Centola, Foria e Palinuro, inevitabilmente comportano un rallentamento dei soccorsi.

L’appello del Comune

“Al di là delle esasperazioni e delle consuete strumentalizzazioni sull’argomento – precisa il sindaco Ettore Liguori – è comunque necessario garantire un servizio più adeguato in termini di soccorso sanitario e pertanto richiedere l’attivazione di un presidio fornito di ambulanza sul territorio di questo comune”.

L’Ente farà la sua parte mettendo a disposizione dei località ubicati in località Campo Sportivo a Caprioli, in posizione baricentrica, con adeguati spazi di parcheggio facilmente raggiungibili senza ostruzioni veicolari e stradali.

L’appello è stato inviato al responsabile dell’Asl Salerno nella speranza che la richiesta venga accordata.