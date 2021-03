Personale scolastico, al via vaccinazioni nel distretto Sapri – Camerota

SAPRI. Prenderanno il via il prossimo 7 marzo le vaccinazioni per il personale scolastico nel distretto di Sapri – Camerota. Quattro i punti vaccinali già individuati, ma la dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno, Rosa D’Alvano, è al lavoro per valutare l’individuazione di ulteriori location in modo da sveltire le operazioni.

L’obiettivo è quello di riuscire a terminare le inoculazioni delle prime dosi entro metà mese, data fissata dal Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per la riapertura degli istituti scolastici, sempre che non si scivoli in zona rossa; a quel punto le lezioni si terranno comunque in dad.

Ai docenti sarà somministrato il vaccino AstraZeneca; sarà quindi necessaria la somministrazione anche della seconda dose. Intanto, in attesa dell’avvio delle vaccinazioni sul personale scolastico, continuano le somministrazioni agli over80 presso l’ospedale dell’Immacolata di Sapri.