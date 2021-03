A Vallo un doppio appuntamento per donare il sangue

VALLO DELLA LUCANIA. L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento, organizza un doppio appuntamento per donare il sangue.

In questo periodo di emergenza le attività delle associazioni non si fermano, soprattutto le iniziative per donare il sangue. Gli ospedali ne hanno sempre bisogno: poichè oltre al COVID, infatti, ci sono, naturalmente, molte altre patologie e la sanità continua ad assistere i pazienti che hanno necessità di cure. Per questo, l’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento, presieduta dal dottore Antonio Casale, è sempre attiva sul territorio, organizzando varie iniziative, tra cui questa intitolata “Io dono, fallo anche tu!”.

Il sangue è un elemento essenziale per la vita, serve per affrontare le emergenze del pronto soccorso, della chirurgia d’urgenza, delle rianimazioni, delle terapie intensive, ma è necessario soprattutto per i pazienti che devono periodicamente effettuare trasfusioni o che sono affetti da anemia.

Gli appuntamenti per donare il sangue sono domenica 7 e domenica 14 marzo dalle ore 8:00 presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Su richiesta del donatore è possibile effettuare anche esami sierologici per accertare eventuali positività al Covid-19.