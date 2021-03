Sala Consilina, infastidiva i negozianti: sottoposto a tso

Infastidiva i negozianti di Sala Consilina che, esasperati, avevano scatenato una protesta. Per l’uomo con problemi di alcolismo, scatta il tuo.

Nei suoi confronti è stato disposto il ricovero nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

I commercianti del centro cittadino di Sala Consilina ieri mattina avevano dato vita ad una protesta pacifica davanti all’ingresso del Comune per chiedere al Sindaco di intervenire per trovare una soluzione in grado di porre fine ai problemi di ordine pubblico creati da un uomo del posto affetto da alcolismo.