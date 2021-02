Agropoli Cilento Servizi, linea diretta con i cittadini: nasce la pagina Facebook “Io segnalo”

L’Agropoli Cilento Servizi dal 1 marzo 2021 sarà ancora più vicina ai cittadini. Sarà pienamente operativa, infatti, da quella data la pagina Facebook “Io segnalo” (raggiungibile al seguente link: http://bit.ly/agropolicilentoservizi), per stabilire un dialogo con i cittadini e promuovere le attività dell’azienda consortile, braccio operativo del Comune di Agropoli per le opere di manutenzione e di una serie di altri servizi. L’obiettivo della pagina social sarà raccogliere le segnalazioni dei cittadini e risolvere le relative problematiche proposte all’attenzione. Ci sarà un responsabile designato dall’azienda che fornirà tutte le informazioni del caso all’utenza. Si tratta di un modo per consentire ai cittadini di contribuire al miglioramento della Città, segnalando disagi e disservizi.

Come funziona il servizio: gli utenti attraverso la chat privata collegata alla pagina social (messenger) potranno inviare segnalazioni h24, nei seguenti settori: manutenzione strade, cunette, immobili ed impianti sportivi comunali, affissioni; servizio cimiteriale; manutenzione verde pubblico, pulizia uffici comunali; manutenzione e gestione banca dati applicativi informatici; servizi portuali; controllo sosta a pagamento; trasporto indigenti e disabili e servizio “Sportello amico”; gestione verbali Codice della strada. Per effettuare una segnalazione bisognerà identificarsi e lasciare il proprio contatto telefonico. Oltre alla descrizione, si potranno inviare anche foto e video per meglio far comprendere la problematica, che verrà presa in carico dagli addetti, i quali daranno riscontro all’utente, via sms, a risoluzione avvenuta del caso.

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dal sindaco, dott. Adamo Coppola. «Si tratta di un servizio importante – afferma il primo cittadino – perché colma un vuoto nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino. Alla base di ogni comunità ci sono la cooperazione e lo scambio. In questo modo, il cittadino diventa sempre più responsabile della propria Città, per uno sviluppo che nasce dall’impegno comune. Io stesso ricevo segnalazioni, facendo quotidianamente da tramite con Agropoli Cilento Servizi. Il cittadino ora sarà al centro. Sono convinto – conclude – che sarà uno strumento valido a servizio della comunità, che oggi è sempre più consapevole e più solida».

«La pagina Io segnalo – dichiara il presidente dell’Agropoli Cilento Servizi, avv. Domenico Gorga – sarà uno strumento utile ai cittadini, che intende migliorare i servizi che rendiamo alla nostra Città. Insieme al C. d. A. ed al direttore, dott. Giuseppe Capozzolo, abbiamo constatato che spesso i cittadini quando hanno bisogno di segnalare un disservizio o magari semplicemente dare un’indicazione, non riescono a farlo perché hanno difficoltà a mettersi in contatto diretto con Agropoli Cilento Servizi, del resto oggi è complicato “parlare” con qualunque azienda pubblica. Accade quindi che veniamo a conoscere di disservizi o di problematiche in genere dai social o da altri canali indiretti. Per questa ragione ho disposto la costituzione della pagina ufficiale dell’azienda “Agropoli Cilento Servizi – Io segnalo”, sulla quale potranno essere veicolate tali segnalazioni, in modo da garantire agli uffici competenti di organizzare gli interventi richiesti, tenendo conto anche delle priorità.

Si tratta di un servizio utile ai cittadini e di un dovere di ascolto che intende principalmente migliorare la qualità del servizio ed i tempi di intervento. Da cittadino, prima ancora che da presidente di un’azienda pubblica – prosegue – per me, il tema della qualità dei servizi pubblici che rendiamo alla cittadinanza e della soddisfazione dei cittadini, non può più essere rimandato e merita di essere oggetto di valutazione “collettiva” e di miglioramenti. Spero – conclude – che con “Io segnalo” i cittadini ed i giovani in particolare, rispetto ai servizi pubblici in generale, maturino la convinzione che possono e devono avere ruoli attivi per un cambiamento in positivo della Città».