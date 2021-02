Oggi si festeggia San Romeo

E’ il 56° giorno dell’anno, 8ª settimana. Alla fine del 2010 mancano 309 giorni.

Santi del giorno

San Romeo (Carmelitano di Lucca)

San Tarasio (Patriarca di Costantinopoli)

Santa Valburga (Valpurga, Badessa di Heidenheim)

San Vittorino (Martire in Corinto)

San Cesario di Nazianzo (Confessore)

San Gerlando di Agrigento (Vescovo)

San Turibio Romo Gonzalez (Sacerdote e Martire)

Sant’Aldetrude (Badessa)

Sant’Adelelmo di Engelberg (Abate)

Sant’Isabella (Vergine Francescana)

Etimologia

Romeo, deriva dal greco rhomaios, latinizzato in romaeus, ed ha il significato di “pellegrino che va per devozione a Roma”.

Il nome fu reso celebre dalla tragedia di William Shakespeare, Romeo e Giulietta (The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet).

Proverbio del giorno

Primavera di febbraio reca sempre qualche guaio.

Aforisma del giorno

Pensa alla carestia nel tempo dell’abbondanza; alla povertà e all’indigenza nei giorni di ricchezza. (Siracide)

Accadde Oggi

1870 – Primo afroamericano al Congresso

Sei nato oggi?

Anche se non te ne rendi conto la tua è una natura spirituale. Abbandona gli schemi di vita che ti sono stati insegnati e segui il tuo cuore. Denaro e carriera non hanno per te alcun significato: cerca un’occupazione che ti permetta di esprimere la tua creatività e i tuoi sentimenti. In amore non seguire le lucciole e concediti solo a chi davvero si mostrerà degno di te.

Celebrità nate in questo giorno

1943 – George Harrison

1866 – Benedetto Croce

1945 – Teo Teocoli