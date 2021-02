Maltempo, scuole chiuse a Gioi e Montesano

Maltempo e chiusure. Stop alle lezioni a Montesano sulla Marcellana presso il plesso di Tardiano. “Considerato il nevischio con vento ripreso in questo momento – scrive il sindaco Giuseppe Rinaldi – che naturalmente si trasformerà in ghiaccio diffuso, a fronte soprattutto delle temperature rigide ( in questo momento a Perillo -6), per motivi di sicurezza, si dispone la chiusura del plesso scolastico di Tardiano per la giornata di domani 15 febbraio 2021”.

Chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado di Gioi. Pure in questo caso il provvedimento è conseguente all’ondata di maltempo.