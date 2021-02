Futani: percettori reddito di cittadinanza impiegati per assistenza ai disabili Saranno impiegati anche per attività di manutenzione

FUTANI. Il comune, retto dal sindaco Aniello Caputo ha approvato il progetto di Pubblica Utilità destinato ai percettori del reddito di cittadinanza con obbligo di impiego per 8 ore settimanali.

Le risorse saranno destinate alle attività di supporto domiciliare alle persone anziane e con disabilità, piccole manutenzioni domestiche, le attività di controllo all’uscita delle scuole e l’accompagnamento dei ragazzi allo scuolabus.

Saranno 20 i cittadini che godranno della copertura assicurativa presso l’INAIL, per ciò che riguarda il progetto ‘‘Futani attiva 2021”, mentre per il secondo progetto ”Futani vivbile 2021” altri 20 percettori sanno impiegati per la riqualificazione dei percorsi paesaggistici, la raccolta dei rifiuti abbandonati, la manutenzione e la cura di piccole aree verdi e naturalistiche.