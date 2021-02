Covid, Orria tra i comuni a rischio: oggi attività di screening

ORRIA. Cinque positivi, tre ricoverati in ospedale e 13 persone in quarantena. Sono questi i numeri dell’emergenza covid nel Comune di Orria, tra quelli che l’Unità di Crisi della Regione Campania ha inserito nell’elenco dei centri a rischio poiché, in proporzione alla popolazione, ha un tasso di contagi superiore alla media regionale.

E’ la frazione Piano Vetrale quella dove si sente maggiormente l’emergenza; qui sono residenti 4 positivi mentre un quinto è della frazione Casino Lebano e da tre giorni è ricoverato presso il reparto covid dell’ospedale di Agropoli. Purtroppo la notte scorsa è stato necessario ricoverare anche altre due persone, mamma e figlio con gravi problemi respiratori.

La situazione viene costantemente monitorata. L’amministrazione comunale, con il sindaco Mauro Inverso e il consigliere delegato Fulvio Di Matteo, insieme alla Protezione Civile presieduta da Nicola Santomauro e con la collaborazione della parrocchia guidata don Marco Torraca, ha promosso uno screening di massa.

Questa mattina il personale dell’Istituto Zooprofilattico di Portici sarà in paese per eseguire tamponi agli over 75. L’attività di screening dovrebbe essere completata la settimana prossima dagli operatori sanitari dell’Asl Salerno.