VIDEO | Meteo: in arrivo i giorni più freddi dell’anno Ecco le previsioni per il Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Tempo in drastico cambiamento nelle prossime ore. La parentesi più mite che ci ha interessati verrà bruscamente interrotta dall’arrivo di aria gelida di origine siberiana. Le temperature subiranno un tracollo con un calo di oltre 10 gradi. La giornata di domenica sarà con ogni probabilità la più fredda dell’anno con valori max di pochi gradi sopra lo zero persino lungo le coste.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento, Vallo di Diano e Alburni nel week end.

SABATO: cielo molto nuvoloso con piogge diffuse. Neve intorno ai 1000 m con quota in calo dal pomeriggio. Migliora in serata ma venti in rinforzo di grecale. Temperature in calo.

DOMENICA: clima gelido ovunque. Prevalenza di schiarite sui litorali mentre nubi diffuse nelle zone interne con nevicate fino in pianura. Possibili fioccate a tratti lungo le coste. Venti forti di grecale con temperature molto basse, prossime allo 0 anche di giorno.