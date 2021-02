Roscigno: un mutuo per la riqualificazione della pubblica illuminazione

ROSCIGNO. Un mutuo per finanziare l’ intera riqualificazione della pubblica illuminazione cittadina anche grazie all’esecuzione di eseguire lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell‘intero impianto presente nel territorio comunale.

L’amministrazione comunale ha deciso di avviare lavori per 230 mila euro, di cui circa 176 mila euro per il costo dei lavori compresi oneri di sicurezza e 54 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

L’illuminazione pubblica necessita di una continua manutenzione al fine di garantire l’adeguata illuminazione delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche.

Per questo l’Ente, guidato dal sindaco Pino Palmieri, ha già individuato le fonti di finanziamento: si farà ricorso alle risorse della Cassa Depositi e Prestiti.