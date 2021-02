Salento: programma opere sul territorio

Il Comune di Salento, guidato dal sindaco Gabriele De Marco programma opere pubbliche sul territorio comunale. Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa alla “Sistemazione idrogeologica e spondale del torrente denominato Vallone Piano”; l’importo complessivo dell’intervento ammonta a € 3.170.344,46.

L’Ente comunale ha approvato, inoltre, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’ “Edificio Comunale ex scuola media ed elementare con annessa palestra”; il costo dell’intervento ammonta ad € 1.500.000,00, e il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’“Adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento delle reti e quadri comunali di Pubblica Illuminazione”, per l’importo complessivo di €1.494.298,51. Programmato anche un intervento ad oggetto “Ristrutturazione, adeguamento e potenziamento reti idriche e fognarie, impianti di depurazione e sollevamenti comunali”, per l’importo di € 3.327.102,88. I progetti su menzionati verranno inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023.

Previsti poi lavori di manutenzione sulle infrastrutture sociali comunali, per un importo complessivo di € 22.760,00. Il progetto sarà finanziato con i fondi assegnati con Decreto del Presidente del Consiglio del 17 luglio 2020. La legge 27 dicembre 2019 difatti assegnava ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.