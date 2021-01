Dramma a Trentinara: malore mentre è in auto col compagno, morta 49enne

TRENTINARA. Erano circa le 22 quando è scattato l’allarme. Una donna di 49 anni, è morta senza che i sanitari, giunti sul posto, abbiano potuto far nulla. La vittima, di Trentinara, era in auto col compagno quando ha accusato un improvviso malore. E’ stato proprio il compagno a far scattare l’allarme.

Sul posto due ambulanze del 118; i sanitari, però, una volta lì, non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla malcapitata.

Sul posto, per ricostruire l’accaduto, anche i carabinieri. Disposto l’esame esterno del corpo. Una prassi considerato che sulla dinamica dell’accaduto non ci sarebbero dubbi.

La notizia del decesso della donna si è diffusa velocemente a Trentinara. La 49enne lascia due figli.